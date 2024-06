LIVE Atletica, Jump Fest Kosice 2024 in DIRETTA: torna in gara Gianmarco Tamberi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata del Jump Fest Kosice 2024, meeting di soli salti che si tiene nel centro storico della bella cittadina della Repubblica Ceca. Spazio quest’oggi al salto in alto maschile con un evento che ci riguarda da vicino.

Gianmarco Tamberi torna infatti in gara dopo lo strepitoso successo agli Europei di Roma con quel magico 2.37 che ha fatto sobbalzare lo Stadio Olimpico. Il marchigiano è la stella indiscussa del meeting nel quale ammireremo anche Manuel Lando, sesto nella recente manifestazione continentale. Gli azzurri mettono ulteriori salti nelle gambe ed oleano i meccanismi in vista di un’estate rovente.

Nella start list figurano tra gli altri il padrone di casa Jan Stefela che vanta un personale stagionale di 2.26, stessa misura del bulgaro Tihomir Ivanov. Tra i partenti attenzione allo slovacco Lukas Beer, che porta in dote un personale di 2.28, ed al turco Alperen Acet (2.30 primato personale).

La gara di salto in alto del Jump Fest Kosice 2024 inizierà alle 18.30. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta salto per salto della kermesse. Buon divertimento e forza azzurri!