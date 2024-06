LIVE Sonego-Zverev, ATP Halle 2024 in DIRETTA: nulla da perdere contro il n.5 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno dell’ATP 500 di Halle tra Lorenzo Sonego e Alexander Zverev.

Dopo un’ottima prima partita sui prati, il torinese cerca un’affermazione di prestigio in un contesto che gradisce contro il finalista uscente del Roland Garros. Zverev che, dopo il risonante risultato colto a Parigi, ha deciso di cancellarsi da Stoccarda e di tornare nel ben frequentato 500 di Halle. Siamo nella zona bassa di tabellone e il tedesco è testa di serie n.2, mentre l’azzurro è stato uno degli ultimi ad entrare nel tabellone principale ed ha appunto superato lunedì Kecmanovic per 7-6, 7-6.

Sonego è al momento al 57° posto virtuale della classifica ATP, vincendo dimezzerebbe il distacco con Flavio Cobolli, al momento 49°. Ricordiamo che è corsa aperta al posto in tabellone a Montreal e Cincinnati, i prossimi grandi tornei per cui devono uscire le entry list. Per l’azzurro, la mancata qualificazione olimpica, potrà essere l’occasione per risalire in classifica e, magari, provare ad essere testa di serie agli US Open.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 1° turno dell’ATP 500 di Halle tra Lorenzo Sonego e Alexander Zverev. Si gioca come quarto match dalle 12, prima Darderi-Struff; Koepfer-Fils e Medvedev-Zhang.