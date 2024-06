LIVE Croazia-Albania, Europei calcio 2024 in DIRETTA: quasi un’ultima spiaggia per entrambe

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La seconda giornata del Gruppo B di Euro 2024 inizia ad Amburgo con il confronto tra Croazia e Albania. Entrambe le squadre sono alla ricerca di una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale.

La Croazia, reduce da una sconfitta per 3-0 contro la Spagna, ha bisogno di riscattarsi. L’Albania, dal canto suo, vuole recuperare dopo il 2-1 subito contro l’Italia. Nella formazione croata, Pasalic potrebbe sostituire Majer, mentre in attacco si prevede la coppia Petkovic-Kramaric. Il centrocampo, con Modric, Brozovic e Kovacic, rimane invariato. Per quanto riguarda l’Albania, l’allenatore Silvinho ha un dubbio in attacco, con Broja in ballottaggio con Manaj, autore di una buona prestazione contro l’Italia. In regia ci sarà Asllani, mentre in porta Strakosha dovrebbe essere preferito ancora una volta a Berisha.

Probabili formazioni

CROAZIA (4-3-1-2): Livaković; Stanišić, Šutalo, Erlić, Gvardiol; Modrić, Brozović, Kovačić; Pasalic; Petković, Kramaric.

ALBANIA (4-4-1-1): Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asani, Asllani, Ramadani, Seferi; Bajrami; Broja

