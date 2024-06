LIVE Italia-Polonia, Nations League volley 2024 in DIRETTA: scontro stellare tra campioni d’Europa e del mondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per la nona giornata della Nations League di volley maschile 2024. Gli azzurri, dopo un torneo fantastico ed una qualificazione olimpica raggiunta, si presenteranno in questa ultima settimana con una formazione assai rimaneggiata.

L’Italia ha impressionato in queste prime due settimane di Nations League, a dimostrarlo è il primo posto in classifica frutto di 7 successi, una sconfitta e 21 punti. Gli azzurri sono anche secondi nel ranking con 369,30 ed hanno conquistato matematicamente la qualificazione alle prossime Olimpiadi. La Polonia, già qualificata per i Giochi, è invece quarta in classifica con 6 vittorie, 2 sconfitte e 18 punti. Fefè De Giorgi ha fatto una scelta chiara per questa ultima settimana, lasciando a riposo tutta la formazione titolare, ci sarà quindi spazio per i giovani Luca Porro, Alessandro Bovolenta, Tommaso Rinaldi, Giovanni Sanguinetti, con Riccardo Sbertoli come più esperto. Situazione di perfetta parità negli ultimi sei scontri diretti, queste due formazioni si sono affrontate nelle ultime finali dei Mondiali e degli Europei, ovviamente oggi i polacchi partiranno con tutti i favori del pronostico visti i roster a disposizione.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per la nona giornata della Nations League di volley maschile 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:30!