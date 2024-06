LIVE Arnaldi-Hijikata, ATP Queen’s 2024 in DIRETTA: occasione ghiotta con l’obiettivo testa di serie a Wimbledon

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno dell'ATP del Quees's tra Arnaldi e Hijikata

Il ligure si ritrova con davanti a se una grande occasione, che se sfruttata lo lancerebbe con nuove prospettive al futuro immediato. Chi l’avrebbe detto che l’azzurro, praticamente all’esordio sull’erba, battesse niente meno che Hugo Humbert. Il ligure lo ha fatto dimostrando un’adattabilità progressiva nel corso del match, iniziato male. Dopodiché, il servizio e la grinta non sono quasi mai mancati all’Arnaldi del 2024, e hanno fatto il resto nel tiebreak decisivo.

Di fronte c’è però l’ostico erbivoro Rinky Hijikata, australiano d’origine giapponese, che tanto bene si trova sui prati. Arnaldi ci ha già perso quest’anno! A Delray Beach, secondo turno, a imporsi fu il qualificato aussie per 6-4 al set decisivo. Una partita in cui il ligure fece e disfece, ma mai fu in dubbio la differenza di cilindrata, che comunque sull’erba tende a contare meno. In caso di vittoria, Arnaldi sarebbe LIVE numero 31 del mondo, quindi sicuro di un posto tra le teste di serie di Wimbledon (1-14 luglio)!

