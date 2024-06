Sport in tv oggi (martedì 11 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, martedì 11 giugno: in programma il tennis con quattro tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Giro Next Gen ed il Giro di Svizzera, il nuoto artistico con gli Europei, l’atletica con gli Europei, il pentathlon con i Mondiali, il volley femminile con la Nations League, il basket con la Serie A, e molto altro.

Dopo il bronzo conquistato ieri nel team tecnico, continueranno oggi, martedì 11 giugno, a Belgrado, in Serbia, gli Europei 2024 di nuoto artistico: l’Italia sarà presente sia nei preliminari del duo libero con Sarah Maria Rizea e Flaminia Vernice dalle ore 10.30, sia nelle finali del solo tecnico, con Valentina Bisi dalle ore 16.30, e del solo tecnico maschile, con Giorgio Minisini dalle ore 19.30.

Proseguiranno a Zhengzhou, in Cina, le gare dei Mondiali senior 2024 di pentathlon moderno: l’Italia è alla ricerca di un pass olimpico nella gara individuale maschile con Roberto Micheli. Gli atleti che saliranno sul podio otterranno la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024. Oggi nelle qualificazioni femminili sarà al via soltanto Alessandra Frezza (Aeronautica).

Per quanto riguarda il tennis, oggi saranno protagonisti a Stoccarda tre italiani, tutti in singolare: alle 11.00 Musetti-Mpetshi Perricard, a seguire Berrettini-Safiullin, non prima delle 16.30 Cobolli-Struff, mentre a ‘s-Hertogenbosch giocheranno alle 11.00 Napolitano-Mannarino e, nel 4° match di giornata, Napolitano/Nardi-Barrientos/Cabral.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 11 giugno

04.00 Pentathlon, Mondiali Zhengzhou: qualificazioni femminili – UIPM TV

09.35 Atletica, Europei: 5a giornata, sessione mattutina – 09.35-13.00 Rai 2 HD, 13.00-15.30 Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Uno, Sky Go, Now

10.30 Nuoto artistico, Europei: duo libero, preliminari – Eurovision Sport

11.00 Tennis, ATP 250 Stoccarda: 1° turno (1° match alle 11.00 Musetti-Mpetshi Perricard, 2° match a seguire Berrettini-Safiullin, 4° match non prima delle 16.30 Cobolli-Struff) – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW a rotazione con gli altri tornei

11.00 Tennis, ATP 250 ‘s-Hertogenbosch: 1° turno (1° match alle 11.00 Napolitano-Mannarino, 4° match dalle 11.00 Napolitano/Nardi-Barrientos/Cabral) – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW a rotazione con gli altri tornei

11.00 Tennis, WTA 250 ‘s-Hertogenbosch: 1° turno – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW a rotazione con gli altri tornei

12.00 Tennis, WTA 250 Nottingham: 1° turno – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW a rotazione con gli altri tornei

12.10 Ciclismo, Giro Next Gen: 3a tappa – sintesi in differita 16.45 eurosport.it, discovery+, 00.05 Rai Sport HD, Rai Play

12.20 Volley femminile, Nations League: Italia-Canada – DAZN, VBTV

13.15 Ciclismo, Giro di Svizzera: 3a tappa – 15.00 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

16.30 Nuoto artistico, Europei: solo tecnico, finale – Diretta tv su Rai Sport HD, Rai Play, Eurovision Sport

19.05 Atletica, Europei: 5a giornata, sessione serale – 19.05-21.05 Rai Sport HD, 21.05-23.00 Rai 2 HD, 23.00-23.45 Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Uno, Sky Go, Now

19.30 Nuoto artistico, Europei: solo tecnico maschile, finale – Eurovision Sport

20.30 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Milano – DAZN, Eurosport 2 HD, DMAX, NOVE, eurosport.it, discovery+

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Martedì 11 giugno

18:25 Sprint2u con Anna Arnaudo, specialista 10.000 metri e mezza maratona. Conduce Ferdinando Savarese su sport2u.tv

19:05 TennisMania Conduce Dario Puppo su sport2u.tv

21:00 BikeToday, Giro del Delfinato: Roglič vince di misura, ma il Delfinato dà indicazioni? Conduce Gian Luca Giardini su sport2u.tv