LIVE Italia-Canada, Nations League volley femminile in DIRETTA: partita decisiva per il pass olimpico!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, partita che apre la terza settimana della Nations League di volley al femminile e cruciale per la qualificazione olimpica.

L’Italia è pronta per l’ultimo appuntamento prima delle Finals di Nations League, ma soprattutto a Fukuoka le azzurre hanno il primo match point per conquistare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Con una vittoria 3-0 sul Canada, infatti, le azzurre avrebbero da subito la certezza di partecipare ai Giochi Olimpici: le ragazze di Julio Velasco sono quindi chiamate a provarci. Un pass che è comunque vicinissimo ed è solo questione di tempo: sarebbe importante ratificarlo al più presto per far riposare anche alcune titolari.

Il Canada comunque sarà una squadra agguerrita e ancora è in piena lotta per prendersi la qualificazione per Parigi 2024 via ranking. La nazionale canadese vincendo 5 delle 8 partite fin qui disputate è in corsa per la qualificazione alla final eight di VNL.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Canada, partita che apre la terza settimana della Nations League di volley al femminile. Si parte alle 12.20 a Fukuoka (Giappone). Buon divertimento!