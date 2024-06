Calendario Europei nuoto Belgrado oggi: orari 11 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara

Dopo il bronzo conquistato ieri nel team tecnico, continueranno oggi, martedì 11 giugno, a Belgrado, in Serbia, gli Europei 2024 di nuoto artistico: l’Italia sarà presente sia nei preliminari del duo libero con Sarah Maria Rizea e Flaminia Vernice dalle ore 10.30, sia nelle finali del solo tecnico, con Valentina Bisi dalle ore 16.30, e del solo tecnico maschile, con Giorgio Minisini dalle ore 19.30.

La diretta tv della finale del solo tecnico degli Europei 2024 di nuoto artistico sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, con tutte le gare in programma a disposizione su Eurovision Sport, infine per quanto riguarda la diretta live testuale di tutte le gare in programma, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO 2024 OGGI

Martedì 11 giugno

10.30 NUOTO ARTISTICO Duo libero, preliminari (RIZEA Sarah Maria, VERNICE Flaminia)

16.30 NUOTO ARTISTICO Solo tecnico, finale (BISI Valentina) – Diretta tv su Rai Sport HD

19.30 NUOTO ARTISTICO Solo tecnico maschile, finale (MINISINI Giorgio)

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: finale solo tecnico nuoto artistico su Rai Sport HD.

Diretta streaming: finale solo tecnico nuoto artistico su su Rai Play, tutte le gare su Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.