LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: gara-3 spartiacque per la serie scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Virtus Bologna, gara 3 della finale Scudetto del campionato di Serie A di basket 2023-2024. Si gioca una gara spartiacque al “Forum” dopo le prime due sfide a Bologna.

Dopo le prime due gare di Bologna la serie si sposta a Milano dove l’Olimpia avrà potenzialmente a disposizione due gare con il pubblico amico per la conquista del terzo titolo italiano consecutivo. La vittoria della squadra di coach Ettore Messina ha immediatamente sovvertito il fattore campo di questa finale Scudetto con la Virtus di Luca Banchi riuscita poi a pareggiare momentaneamente i conti in gara 2.

Si tratta ormai di una classica del basket italiano la sfida tra Milano e Bologna, arrivate per la quarta volta consecutiva a giocarsi lo Scudetto e che si affronteranno per l’ottava volta in questa stagione tra Serie A, Eurolega, Supercoppa e appunto playoff con il bilancio degli incontri che parla fino a qui di quattro vittorie della Virtus contro le tre di Milano, ancora a secco di titoli in questa stagione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Virtus Bologna, gara 3 della finale Scudetto del campionato di Serie A di basket 2023-2024. Palla a due prevista per le ore 20.30 al “Mediolanum Forum” di Assago. Buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.