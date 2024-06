LIVE Berrettini-Safiullin, ATP Stoccarda 2024 in DIRETTA: il romano ritrova la sua superficie del cuore

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

match di 1° turno dell'ATP 250 di Stoccarda tra Matteo Berrettini e Roman Safiullin.

Torna a giocare l’ex numero 5 del mondo e lo fa in uno dei suoi giardini di casa, il centrale del torneo di Stoccarda che ha vinto in due edizioni (2019 e 2022). Il romano affronta nel primo turno del torneo l’ostico e imprevedibile russo Roman Safiullin, testa di serie numero 8 del torneo. Tutti ricorderete il triste match d’esordio del 2023, quando Lorenzo Sonego inflisse un pesante 6-1, 6-2 al romano, che uscì dal campo in lacrime. Quest’anno, c’è ragione di credere che possa andare diversamente. Dipenderà, come sempre, tutto dalla condizione fisica dell’ex finalista di Wimbledon e n.93 del mondo virtuale.

L’ultima partita del romano risale a più di due mesi fa, quando il tennista azzurro ha perso al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo contro Kecmanovic. La stagione sulla terra rossa era appena iniziata con l’inaspettata vittoria nel torneo di Marrakech, che tanta fiducia gli ha dato. Dopodiché però ha dovuto rinunciare a Madrid, Roma e Roland Garros. Adesso, però, Berrettini sa che è arrivato il momento che aspetta da un anno. L’erba non può che accoglierlo come uno dei favoriti, ovunque si giochi, visto anche il livello che aveva mostrato nelle prime uscite (Phoenix, Miami e Marrakech) dal rientro.

match di 1° turno dell'ATP 250 di Stoccarda tra Matteo Berrettini e Roman Safiullin.