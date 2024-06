LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Stoccarda 2024 in DIRETTA: l’astro nascente francese ostacolo importante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 250 di Stoccarda tra Lorenzo Musetti ed il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Primo confronto diretto in assoluto tra i due, con il vincente dell’incontro che troverà al secondo turno il tedesco Dominic Koepfer.

Musetti, ventiduenne di Carrara, si presenta a questo appuntamento dopo aver ben figurato al Roland Garros costringendo Novak Djokovic alla sudata rimonta nel terzo turno dello Slam parigino. Miglior risultato del 2024 restano i quarti di finale conquistati ad Adelaide, mentre su terra rossa ha raggiunto gli ottavi a Montecarlo prima di cedere al secondo turno del torneo di Barcellona e dei Masters 1000 di Madrid e Roma. Lorenzo si è parzialmente riscattato issandosi sino alle finali dei ricchi Challenger 175 di Cagliari e Torino ed ora avvia la breve ma intensa parentesi su erba.

Dal canto suo Mpetshi Perricard, ventunenne di Lione, arriva sui prati tedeschi in piena fiducia dopo una prima metà di 2024 da incorniciare. Il giovane transalpino si è infatti imposto nei Challenger di Nottingham, Morelos ed Acapulco prima di passare a tornei superiori ed aggiudicarsi anche l’ATP 250 proprio sulla terra rossa di casa sua a Lione. Dotato di un gran servizio, predilige l’uno-due e gli scambi brevi, palesando difficoltà nei movimenti dovuti alla stazza.

La sfida di primo turno dell'ATP 250 di Stoccarda tra Lorenzo Musetti ed il francese Giovanni Mpetshi-Perricard sarà il primo incontro dalle 11.00 sul Campo Centrale.