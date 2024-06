LIVE Cobolli-Struff, ATP Stoccarda 2024 in DIRETTA: match difficile contro lo specialista padrone di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del match tra Flavio Cobolli e Jan-Lennard Struff, valido per il primo turno dell’ATP 250 di Stoccarda (Germania). Si trovano di fronte uno specialista dei prati verdi, il tedesco, contro uno che invece questa superficie la deve ancora conoscere, l’azzurro.

Dopo la grande fetta di stagione dedicata alla terra si torna sull’erba, con la prima settimana di preparazione in vista dell’appuntamento clou di Wimbledon. Flavio Cobolli sta muovendo i primi passi in un habitat a lui fino ad ora quasi sconosciuto: solo due partite giocate in carriera sul verde, entrambe perse nelle qualificazioni dello Slam londinese negli ultimi due anni. Il romano però in questo 2024 ha decisamente svoltato e questa settimana è numero 50 del mondo, miglior ranking per lui che ha visto svanire per una manciata di punti il traguardo delle Olimpiadi.

Al contrario dell’italiano il teutonico Jan-Lennard Struff esprime il suo miglior tennis proprio sull’erba. Un servizio devastante e un primo colpo dopo la battuta assolutamente incisivo, soprattutto con il dritto poderoso, e inoltre a rete la manualità è decisamente buona. Il tedesco ha un feeling speciale con questo torneo, che nonostante sia ‘solo’ un 250 spesso ha un parterre decisamente competitivo, nel 2019 ha raggiunto la semifinale e l’anno scorso ha perso solo all’ultimo atto.

La sfida tra l'azzurro e il tedesco chiuderà la giornata sul Campo Centrale. Un programma decisamente italiano sarà aperto alle 11.00 da Musetti-Mpetshi Perricard, seguito da Berrettini-Safiullin. Non prima delle 14.30 toccherà a Murray contro Giron, poi finalmente, e comunque non prima delle 16.30, scenderanno in campo il romano e il teutonico.