Atletica, Marcell Jacobs fissa la data della ripresa degli allenamenti

L’azzurro Marcell Jacobs riprenderà domani, lunedì 7 aprile, gli allenamenti dopo l’infortunio muscolare ravvisato circa due settimane fa, che lo ha costretto a rinviare l’esordio stagionale all’aperto: dopo il problema alla gamba sinistra, lo sprinter italiano è pronto a tornare in pista negli USA.

La lesione al retto femorale di cui è stato vittima Jacobs costringerà l’azzurro a tornare solo in maniera graduale all’attività agonistica. Secondo quanto scritto dall’ANSA, il programma di gare a cui parteciperà Jacobs sarà rimodellato profondamente.

L’azzurro, che in questa stagione punta ai Mondiali di Tokyo in programma a settembre, sarà costretto a saltare le prime due tappe della Diamond League 2025, in calendario in Cina il 26 aprile ed il 3 maggio, mentre non è certa la partecipazione di Jacobs ai Mondiali di staffette, previsti il 10 ed 11 maggio.