Sport in tv oggi (giovedì 20 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 20 giugno

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Kaohsiung Masters (diretta streaming su BWF Tv)

05.00 VOLLEY (Nations League) – Germania-Canada (diretta streaming su VBTV)

08.00 SCHERMA (Europei) – Spada maschile individuale, fasi preliminare (diretta streaming sul canale YouTube FIE Fencing Channel dalle 12.00)

08.00 GOLF – KLM Open, primo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

08.15 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Gara a squadre ricurvo maschile/femminile, turni preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 VOLLEY (Nations League) – Iran-Olanda (diretta streaming su VBTV)

09.30 NUOTO (Europei) – Batterie (diretta streaming su Eurovision Sport)

10.00 TUFFI (Europei) – Trampolino 1 m maschile, preliminari (diretta streaming su Eurovision Sport)

11.00 CICLISMO (Campionati Italiani) – Cronometro elite maschile (sintesi su RaiSportHD e Rai Play dalle ore 17.05)

11.00 TENNIS – WTA 500 Berlino, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 15.00 e Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.40 SKATEBOARD (Preolimpico) – Park femminile, preliminari (diretta streaming su Olympic Channel)

12.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Preolimpico) – Boulder & Lead maschile/femminile, qualificazioni boulder (diretta streaming su Olympic Channel)

12.00 SCHERMA (Europei) – Sciabola femminile individuale, fasi preliminari (diretta streaming su YouTube FIE Fencing Channel)

12.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League, quarti di finale) – Cina-Giappone (diretta streaming su VBTV, DAZN)

12.00 TENNIS – ATP 500 Halle, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 15.00 e Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner-Marozsan (secondo match dalle ore 12.00), Berrettini-Giron (terzo match dalle ore 12.00). Quarti di finale doppio: Bolelli/Vavassori-Bublik/Fils (ore 12.00), Sinner/Hurkacz-Doumbia/Reboul (terzo match dalle ore 12.00, dopo ragionevole riposo)

12.00 TENNIS – WTA 250 Birmingham, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 15.00 e Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 TENNIS – ATP 500 Queen’s, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 15.00 e Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Musetti-Nakashima (quarto match dalle ore 13.00)

13.00 VOLLEY (Nations League) – Brasile-USA (diretta streaming su VBTV, DAZN)

13.00 VOLLEY (Nations League) – Turchia-Argentina (diretta streaming su VBTV)

14.00 CICLISMO (Campionati Italiani) – Cronometro elite femminile (sintesi su RaiSportHD e Rai Play dalle ore 17.05)

14.10 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Compound individuale maschile/femminile, turni preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Europei) – Slovenia-Serbia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Travelers Championship, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 21.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 21.00)

15.30 TUFFI (Europei) – Sincro femminile trampolino 3 m, finale (diretta streaming su Eurovision Sport)

15.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League, quarti di finale) – Thailandia-Brasile (diretta streaming su VBTV, DAZN)

16.00 CICLISMO (Campionati Italiani) – Cronometro under 23 maschile (sintesi su RaiSportHD e Rai Play dalle ore 17.05)

16.00 PADEL – Premier Padel a Roma (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 VOLLEY (Nations League) – Italia-Bulgaria (diretta streaming su VBTV, DAZN)

16.35 SKATEBOARD (Preolimpico) – Street maschile, preliminari (diretta streaming su Olympic Channel)

17.00 TUFFI (Europei) – Trampolino 1 metro maschile, finale (diretta streaming su Eurovision Sport)

18.00 SCHERMA (Europei) – Sciabola femminile individuale, fasi finali (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, canale YouTube FIE Fencing Channel, DAZN)

18.00 SCHERMA (Europei) – Spada maschile individuale, fasi finali (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, canale YouTube FIE Fencing Channel, DAZN)

18.00 CALCIO (Europei) – Danimarca-Inghilterra (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 NUOTO (Europei) – Semifinali e finali (diretta streaming su Eurovision Sport)

18.40 ATLETICA – World Continental Tour (livello gold) a Bydgoszcz (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 19.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 19.00)

20.30 VOLLEY (Nations League) – Cuba-Slovenia (diretta streaming su VBTV)

21.00 CALCIO (Europei) – Italia-Spagna (diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

23.30 CALCIO (Serie A brasiliana) – Vitoria-Atletico Mineiro (diretta streaming su Mola Tv)

