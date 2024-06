LIVE Berrettini-Giron, ATP Halle 2024 in DIRETTA: il romano può continuare a scalare il ranking

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle tra Matteo Berrettini e Marco Giron.

Nella giornata odierna si alternano sul campo centrale di Halle i due azzurri più vincenti in attività, prima Jannik Sinner con Fabian Maroszan, poi il romano contro il pericoloso americano. Giron ha battuto Rublev, ricordando che c’era andato vicino anche al Foro Italico, in un primo turno che ha eliminato pronti-via la testa di serie numero 3 nonché finalista in carica.

Occasione quindi per l’azzurro, che vincendo si qualifica per la prima volta in carriera ai quarti di finale nel torneo di Halle, a cui aveva sempre preferito il Queen’s di cui è due volte campione. In caso di vittoria, Berrettini salirebbe al 54° posto mondiale, che mancò nella giornata di domenica in finale a Stoccarda contro Jack Draper. Adesso, l’occasione è ghiotta non solo per rientrare nella top 50, ma anche per coltivare il sogno di essere testa di serie a Wimbledon. L’azzurro avrebbe bisogno di alzare la coppa la domenica, magari in una finale con Sinner, e si ritroverebbe dentro la top 30. Ciò, chiaramente, avrebbe del clamoroso per un tennista che nel 2024 ha solo 6 tornei all’attivo.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle tra Matteo Berrettini e Marco Giron. Si parte come 3° match dalle 12, prima del romano Hurkacz-Duckworth e Sinner-Maroszan!