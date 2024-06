LIVE Nuoto, Europei 2024 in DIRETTA: in acqua Milak nei 100 farfalla, attesa per Popovici nei 200 stile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sessione pomeridiana della quarta giornata di gara degli Europei 2024 di nuoto in vasca lunga in corso a Belgrado (Serbia). In assenza dell’Italia, che volutamente non si è presentata nei Balcani per concentrarsi sul Sette Colli e sulla preparazione in vista delle Olimpiadi di Parigi, la kermesse continentale sta regalando emozioni e grandi prestazioni, ed anche oggi la speranza è quella di assistere a momenti spettacolari in quel di Belgrado.

Rispetto a ieri, saranno cinque le finali che andranno in scena quest’oggi. Il nome che fa più clamore è quello di Kristof Milak: l’ungherese cercherà di imporsi nei 100 farfalla, gara in cui detiene l’argento olimpico, per poi proiettarsi nella sua prova preferita, i 200 farfalla. Occhio anche a Barbora Seemanova, già vincitrice dei 100 stile donne in questi Europei: la ceca se la batterà con la magiara Minna Abraham per il titolo nei 200 stile. Le altre tre finali previste sono i 50 dorso donne, i 200 rana uomini e la 4×100 stile libero maschile.

La scena, però, ancora una volta rischia di prendersela la stella di questo Campionato Europeo. Salvo controprestazioni inaspettate in batteria, al via delle semifinali dei 200 stile ci dovrebbe essere David Popovici. Nella giornata di ieri, il 19enne romeno si è reso protagonista di una performance straordinaria, vincendo l’oro nei 100 stile libero con il tempo di 46.88, otto centesimi più alto del record del mondo fatto segnare da Pan Zhanle ai Mondiali di Doha. Ovviamente tutta l’attenzione sarà rivolta sul classe 2004, atteso a una grande prestazione anche nelle quattro vasche.

Il via della fase finale del programma giornaliero è previsto per le 18.30.