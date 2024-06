LIVE Sinner-Marozsan, ATP Halle 2024 in DIRETTA: attenzione all’ungherese che sconfisse Alcaraz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e l’ungherese Fabian Marozsan, valido per gli ottavi di finale dell’ATP500 di Halle. Sull’erba tedesca il n.1 del mondo dovrà fare i conti con un avversario insidioso, in grado in passato di esaltarsi contro tennisti molto qualificati. Viene in mente il caso di Carlos Alcaraz, sconfitto a Roma l’anno scorso.

Sinner dovrà, dunque, esprimere il proprio miglior tennis al cospetto di un giocatore dotato tecnicamente e in grado di metterlo in difficoltà. Di sicuro, la prima partita disputata in questo torneo contro l’olandese Tallon Griekspoor è stata un test probante per l’altoatesino. Il pusterese è stato costretto a rimontare, dopo aver perso malamente il primo set al tie-break da una situazione di punteggio molto favorevole (5-1).

Jannik è stato poi molto abile a salire di livello dal secondo set, mettendo in mostra un livello sempre più alto, condito da alcuni colpi spettacolari come quel passante di dritto in tuffo che ha fatto il giro del pianeta. Dovrà avere un rendimento continuo con il servizio il n.1 ATP, in modo da non far entrare in ritmo Marozsan, particolarmente insidioso dal lato del rovescio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Fabian Marozsan, valido per gli ottavi di finale dell’ATP500 di Halle: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La sfida sarà la seconda prevista sul campo dell’OWL Arena, il cui programma avrà inizio a partire dalle ore 12.00. Buon divertimento!