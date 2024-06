LIVE Italia-Bulgaria, Nations League volley 2024 in DIRETTA: i giovani azzurri a caccia del successo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Bulgaria, incontro della terza settimana della Nations League volley 2024. A Lubiana (Slovenia) tornano in campo i ragazzi di Fefé De Giorgi, che vanno alla ricerca del successo contro la Bulgaria.

Gli azzurri hanno esordito in questa settimana slovena con una sconfitta per 3-0 (25-22, 25-21, 25-22) contro la Polonia. L’Italia ha schierato una formazione molto giovane: il CT De Giorgi ha scelto di far riposare le stelle italiane, vista la qualificazione aritmetica ai Giochi Olimpici e alla Final Eight di questa competizione.

La partita odierna contro la Bulgaria, quattordicesima forza di questa VNL, sarà un test importante per i giovani azzurri. L’occasione è inoltre molto ghiotta per ottenere punti importanti in classifica e difendere la terza posizione dall’assalto del Brasile.

La formazione bulgara ha iniziato questa settimana con un successo per 3-1 (27-25, 25-20, 12-25, 25-22) contro la Turchia. Questa vittoria, la terza della sua competizione, ha permesso alla Bulgaria di staccare Turchia ed Iran consolidando la quattordicesima posizione con 8 punti.

La partita tra Italia e Bulgaria inizierà alle 16.30. Non è prevista copertura televisiva dell’evento, che sarà visibile in streaming su DAZN e VBTV. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Bulgaria con aggiornamento punto dopo punto. Buon divertimento!