LIVE Danimarca-Inghilterra, Europei calcio 2024 in DIRETTA: match che può valere il primato del girone

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Danimarca-Inghilterra, Europei calcio 2024 in DIRETTA, la nazionale inglese vuole chiudere presto il discorso qualificazione.

L’Inghilterra sfida la Danimarca nella seconda giornata di Euro 2024: i Tre Leoni puntano a blindare la qualificazione, mentre i danesi cercano l’impresa.

Nella seconda giornata del gruppo C di Euro 2024, Danimarca e Inghilterra si affronteranno dopo i rispettivi esordi contro Slovenia e Serbia. Le squadre guidate da Hjulmand e Southgate si incontreranno per la seconda partita del torneo.

Per gli inglesi, una vittoria rappresenta un’opportunità cruciale per assicurarsi il passaggio al turno successivo. La Danimarca, invece, è alla ricerca del riscatto dopo il deludente pareggio contro la Slovenia che ha complicato la situazione per Eriksen e compagni.

Probabili formazioni

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; R. Kristensen, Kjaer, Andersen, Mahele; Jensen, Hojberg, Eriksen; Poulsen, Hojlund, Wind.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Shaw; Rice, Gallagher, Bellingham; Saka, Kane, Foden.

Calcio d'inizio alle ore 18.00.