LIVE Musetti-Nakashima, ATP Queen’s in DIRETTA: occasione per avanzare nel tabellone

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 500 del Queen’s tra Lorenzo Musetti e l’americano Brandon Nakashima. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente dell’incontro che sfiderà ai quarti di finale uno tra il francese Mpetshi Perricard ed il britannico Harris.

Musetti, ventiduenne di Carrara, si presenta a questo appuntamento dopo aver ben figurato al Roland Garros costringendo Novak Djokovic alla sudata rimonta nel terzo turno dello Slam parigino. Il cambio di superficie tuttavia non ha rappresentato un ostacolo per il toscano, che anzi si è subito issato fino alle semifinali del torneo di Stoccarda, aggiudicandosi poi in rimonta all’esordio in quel di Londra un super match contro il favorito australiano Alex De Minaur.

Dal canto suo Nakashima, ventiduenne californiano, dopo un 2023 al di sotto delle aspettative complice anche diversi fastidi fisici, sta tornando prepotentemente ai suoi livelli abituali. L’americano è già alla sua decima partita stagionale sull’erba, dopo aver raggiunto le semifinali al Challenger di Surbiton ed al torneo di Stoccarda.

L’incontro di secondo turno dell’ATP 500 del Queen’s tra Lorenzo Musetti e lo statunitense Brandon Nakashima sarà il quarto match sul Campo Centrale dalle 13.00 dopo Tabilo-Paul, Alcaraz-Draper e Mpetshi Perricard-Harris. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO, NOW e Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto della sfida. Buon divertimento e buon tennis a tutti!