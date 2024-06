LIVE Italia-Spagna, Europei calcio 2024 in DIRETTA: la partita più attesa dell’intera fase a gironi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna, seconda giornata del girone B degli Europei di calcio 2024. Alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen va in scena la partita più attesa dell’intera fase a gironi, una nuova edizione di una delle rivalità storiche del calcio europeo.

Italia e Spagna si ritrovano contro agli Europei dopo la semifinale del 2021, quando gli azzurri ebbero la meglio ai calci di rigore. Rispetto a tre anni fa è cambiato molto, a partire dalla posta in palio: le due nazioni giocheranno per conquistare la qualificazione agli ottavi con una giornata d’anticipo e non per un posto in finale.

Entrambe le squadre arrivano a questa partita a punteggio pieno. La Spagna ha vinto e convinto contro la Croazia: gli iberici hanno trionfato per 3-0 grazie alle reti di Alvaro Morata, Fabian Ruiz e Daniel Carvajal. Ha faticato maggiormente l’Italia che ha rimontato l’Albania: al gol flash di Bajrami (in rete dopo 23″) hanno risposto Alessandro Bastoni e Niccolò Barella.

L’incontro sarà arbitrato da Slavko Vincic che fischierà il calcio d’inizio alle 21.00. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno e su Rai Uno, mentre la copertura streaming è affidata a Sky Go, Now Tv e Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Jorginho, Barella, Chiesa, Frattesi, Pellegrini, Scamacca. CT: Spalletti.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon, Carvajal, Nacho, LeNormand, Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Morata, Nico Williams. CT: De La Fuente