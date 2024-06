LIVE 24 Ore di Le Mans 2024 in DIRETTA: la Ferrari insegue una difficile riconferma, c’è Valentino Rossi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Tutto è pronto per la 92ma edizione della 24h Le Mans, quarto atto del FIA World Endurance Championship. Cresce l’attesa per vivere la competizione automobilistica più importante al mondo, una sfida da non perdere che vedrà al via nella classe regina oltre 20 contendenti per il primato.

Ferrari prova a confermarsi al vertice dopo il trionfo della passata stagione, il marchio di Maranello si prepara per confermarsi leader assoluto contro Toyota, Cadillac e Porsche, in pole grazie ad uno strepitoso giro in qualifica da parte di Kevin Estre #6.

Menzione d’onore nello schieramento anche per Lamborghini ed Isotta Fraschini oltre ovviamente anche a Valentino Rossi che per la prima volta disputerà la sfida sul ‘Circuit della Sarthe’ a bordo della BMW M4 GT3 #46 del Team WRT.

La manifestazione inizierà come da tradizione alle 16.00