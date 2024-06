24 Ore di Le Mans 2024: la griglia di partenza, Porsche #6 in pole

Porsche Penske Motorsport #6 scatterà domani in pole-position sulla griglia di partenza della 24 Ore Le Mans. Kevin Estre guiderà lo schieramento insieme ad André Lotterer ed ad Laurens Vanthoor, il terzetto conduce provvisoriamente anche la graduatoria generale del Mondiale Endurance dopo le prime tre competizioni.

Cadillac Racing #3, Ferrari #51, Ferrari #50, Alpine #36 e la Porsche #12 di Hertz JOTA seguiranno nell’ordine, l’ultimo prototipo citato agguanta la sesta piazza nonostante l’assenza di giri in qualifica in seguito ad un impatto avuto durante la disputa della FP2. Cadillac Racing #2, invece, nonostante il secondo crono overall in Hyperpole nella giornata di ieri, partirà dalla 7ma casella in seguito ad una sanzione per l’incidente avvenuto in Belgio in occasione della 6h di Spa-Francorchamps dello scorso maggio.

OA by TF ORECA #14 condurrà la classe LMP2 e contemporaneamente anche la LMP2 PRO Am in quel di Le Mans, mentre la McLaren #70 Inception Racing sarà all’attacco in LMGT3 davanti alla Porsche #92 Pure Rxcing ed alla Ferrari #66 JMW Motorsport.

La competizione automobilistica più importante al mondo inizierà domani, sabato 15 giugno, alle ore 16.00. Ricordiamo che quest’oggi non è prevista nessuna attività in pista per i piloti che nel pomeriggio sono attesi nel centro di Le Mans per la tradizionale parata pre-evento.

GRIGLIA DI PARTENZA 24H LE MANS (Top10 per classe)

Porsche Penske Motorsport #6 Cadillac Racing #3 Ferrari #51 Ferrari #50 Alpine #35 Hertz JOTA Porsche #12 Cadillac Racing #2 BMW WRT #15

LMP2

AO Racing by TF #14 – PRO AM IDEC Sport #28 Panis Racing #65 United Autosports USA #23 – PRO AM United Autosports COOL Racing #37 DKR Engineering #33 – PRO AM Vector Sport #10

LMGT3