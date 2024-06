24 Ore Le Mans 2024, gli italiani in gara: 17 protagonisti, 8 nella classe regina

Tra le 62 auto presenti ai nastri di partenza della 92ma edizione della 24h Le Mans sono in totale 17 gli italiani presenti ai nastri di partenza tra Hypercar ed LMGT3. Spicca la presenza tricolore anche nella classe regina, Alessandro Pier Guidi ed Antonio Giovinazzi provano a confermarsi al vertice dopo il leggendario acuto di dodici mesi fa con Ferrari.

La coppia del prototipo #51 guiderà nuovamente accanto al britannico James Calado, mentre a bordo della Rossa ufficiale #50 avremo Antonio Fuoco, ex protagonista di FIA F2 che ritroverà lo spagnolo Miguel Molina ed il danese Nicklas Nielsen.

Il tricolore sventolerà in Hypercar anche grazie a Lamborghini ed Isotta Fraschini, realtà che al via non ha purtroppo dei nostri connazionali. Discorso differente per il brand bolognese, al debutto assoluto tra i prototipi nella top class della maratona francese così come il marchio milanese.

Per Iron Lynx Lamborghini ricordiamo la presenza del trentino Mirko Bortolotti e dell’ex pilota F1 Daniil Kvyat, russo che corre con licenza italiana dalla passata stagione. A bordo della SC63 c’è anche Edoardo Mortara, protagonista che corre con licenza italiana nel Mondiale Endurance e con quella elvetica in Formula E.

La casa italiana avrà anche una seconda auto in pista a differenza di quanto accade nel Mondiale. In azione oltre al francese Romain Grosjean spiccano Andrea Caldarelli e Matteo Cairoli, entrambi al debutto con il pilota NTT IndyCar Series nella top class della 24h Le Mans.

Alessio Rovera e Davide Rigon spiccano con Vista AF Corse Ferrari in LMGT3 oltre ovviamente a Valentino Rossi, esordiente nella 24h Le Mans con la BMW M4 GT3 #46 del team WRT. Il ‘Dottore’ guiderà insieme a Ahmad Al Harthy ed a Maxime Martin.

Daniel Mancinelli ritrova Heart of Racing Team Aston Martin #27, mentre Claudio Schiavoni e Matteo Cressoni sono attesi con la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #60 di Iron Lynx. Presenti al via in LMGT3 anche Giacomo Petrobelli (JMW Motorsport Ferrari #66), Riccardo Pera (GR Racing Ferrari #86) e Giorgio Roda (Proton Competition Ford #88).

Non ci sono italiani in LMP2 anche se potremmo considerare come tale Nico Varrone, alfiere di AF Corse #183 in LMP2 PRO Am. L’argentino pilota ufficiale Corvette, vincente nel 2023 nel FIA World Endurance Championship e nella 24h Le Mans in GTE, ha infatti la doppia licenza, quella sudamericana e la nostra vista la presenza sul nostro territorio di alcuni parenti.

Nella lista di piloti presenti sul ‘Circuit della Sarthe’ è da segnalare anche Raffaele Marciello. Il vincitore della 24h di Spa 2022 è atteso al debutto con BMW Motorsport in Hypercar, l’ex pilota ufficiale corre con bandiera svizzera dopo aver corso per anni con il tricolore.

Il motorsport tricolore può in ogni caso sorridere con tre marchi nella classe regina della 24h Le Mans, un totale di 17 (più due se vogliamo) alfieri nostrani di cui due campioni in carica nella sfida automobilistica più importante al mondo.

PILOTI ITALIANI PRESENTI ALLA 24H LE MANS

Hypercar

Andrea Caldarelli/Romain Grosjean/Matteo Cairoli Iron Lynx Lamborghini #19

Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina Ferrari AF Corse #50

Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi Ferrari AF Corse #51

Mirko Bortolotti/Daniil Kvyat/Edoardo Mortara Lamborghini Iron Lynx #63

LMGT3

Ian James/Daniel Mancinelli/Alex Riberas Heart of Racing Team Aston Martin #27

Valentino Rossi/Ahmad Al Harthy/Maxime Martin Team WRT BMW #46

Thomas Flohr/Francesco Castellacci / Davide Rigon Vista AF Corse Ferrari #54

François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera Vista AF Corse Ferrari #55

Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Franck Perera Iron Lynx Lamborghini #60

Giacomo Petrobelli /Larry ten Voorde/Salih Yoluc JMW Motorsport Ferrari #66

Michael Wainwright/Daniel Serra /Riccardo Pera GR Racing Ferrari #86

Dennis Olsen/Mikkel O. Pedersen/Giorgio Roda Proton Competition Ford #88

Extra

Raffaele Marciello (svizzero dopo aver corso per anni con la bandiera italiana) – BMW M Team WRT Hypercar #15

Nico Varrone (italo-argentino) – AF Corse ORECA LMP2 #183