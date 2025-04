MotoGP: tutto facile per i fratelli Marquez nel warm-up a Jerez. Bagnaia fuori dalla top 3

Cambia il turno, ma non lo script. I fratelli Marquez hanno dettato legge anche in occasione del warm-up, primo segmento della domenica dedicata al GP della Spagna, quinto appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP. Un andazzo già visto più volte non solo in stagione ma anche in questo stesso weekend, considerata la doppietta messa a referto in occasione della Sprint Race.

Nello specifico il ducatista ha fermato il cronometro a 1:37.069, rifilando 0.044 ad Alex (Gresini), il quale ha preceduto un ottimo Fabio Quartararo, nuovamente su alti livelli dopo aver stampato la pole position. Il francese in sella alla Yamaha nello specifico ha raccolto un gap di +0.307 rispetto allo spagnolo, facendo intuire di essere competitivo per la gara lunga, con tutti i “se” del caso.

Prova interlocutoria invece per Francesco “Pecco” Bagnaia, il quale ha raccolto una differenza di +0.307 piazzandosi davanti alla KTM di Mavericks Vinales (+0.366) e alle due VR46 di Fabio Di Giannantonio (+0.370) e Franco Morbidelli (+0.460).

Hanno quindi completato la top 10 Fermin Aldeguer (Gresini, +0.474), Joan Mir (Honda, +0.153) e Marco Bezzecchi (Aprilia, +0.584). Quindicesimo invece Luca Marini (Honda, +0.838), diciassettesimo Enea Bastianini (KTM, +0.977), ventiduesimo Lorenzo Salvadori (Aprilia, +2.510).