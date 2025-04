WEC, 36 vetture per la 6h di Spa. Due piloti in Hypercar per Aston e BMW

Il FIA World Endurance Championship ha presentato l’entry list per la 6h di Spa-Francorchamps, terza tappa del campionato in programma sabato 10 maggio. Come accaduto per la 1812km di Lusail e la recente 6h di Imola saranno trentasei le auto in pista, suddivise come sempre in Hypercar ed in LMGT3.

Per la classe regina ci sono delle piccole novità come l’ingresso dell’ex pilota F1 Pascal Wehrlein e l’ex titolare Peugeot Nico Mueller al volante delle due Porsche ufficiali Penske Motorsport. Il tedesco, titolare a Le Mans con la 963 n. 4, correrà con l’auto n. 6 insieme a Kevin Estre/Laurens Vanthoor, mentre l’elvetico che sarà riserva sul ‘Circuit della Sarthe’ guiderà la n. 5 con Julien Andlauer/Michael Christensen.

A differenza di Imola mancano Matt Campbell e Mathieu Jaminet, impegnati a Laguna Seca in California per il quarto atto dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Stessa concomitanza per il sudafricano Sheldon van der Linde e per il belga Dries Vanthoor, solitamente iscritti nel FIA WEC con la BMW n. 20 e con la n. 15.

Per questa ragione avremo solamente due alfieri per BMW M Team WRT a Spa: la n. 20 accoglierà regolarmente Robin Frijns/René Rast, mentre la gemella n. 15 vedrà protagonisti Kevin Magnussen/Raffaele Marciello.

La decisione del brand bavarese segue quella di Aston Martin che anche a Monza ha corso con due alfieri. Ross Gunn e Roman De Angelis saranno in pista negli USA e di conseguenza in Europa verranno impiegati Alex Riberas/Marco Sorensen (n. 009) e Harry Tincknell/Tom Gamble (n. 007).

Piccolo cambio anche in LMGT3 con l’infortunato Ben Barnicoat che cede il posto al giapponese Yuichi Nakayama. Debutto per quest’ultimo con la Lexus n. 87 Akkodis ASP che in quel di Imola ha ottenuto il terzo posto in classe con Finn Gehrsitz/Arnold Robin/Esteban Masson.

In attesa di scoprire se vi sarà un cambio anche per la Mercedes AMG GT3 EVO n. 61 Iron Lynx che fino ad ora ha visto come Bronze Driver il veterano tedesco Christian Ried, l’appuntamento è per giovedì 8 maggio con le prime sessione di prove libere. OA Sport vi aggiornerà su tutto quello che accadrà nelle Ardenne come accaduto per l’evento sulle rive del Santerno di settimana scorsa.