Quanti soldi ha vinto la Ferrari alla 24 Ore di Le Mans? Montepremi e cifre

La Ferrari ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2024. La Scuderia di Maranello ha bissato il successo ottenuto dodici mesi fa nella corsa di durata più prestigiosa e importante al mondo, facendo centro nella categoria regina.

Dopo i sette sigilli ottenuti tra il 1958 e il 1965, il Cavallino Rampante ha trionfato sul mitico circuito de La Sarthe, al termine di una gara thriller e tagliando il traguardo con il serbatoio ai minimi termini. Apoteosi totale per Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina. Il risultato è decisamente notevole, ma il montepremi previsto dagli organizzatori non è di certo all’altezza dell’importanza dell’evento.

Quanti soldi ha guadagnato la Ferrari vincendo la 24 Ore di Le Mans? 40.000 euro per i vincitori della classifica assoluta, a cui si aggiungono 10.000 euro per il successo di classe (Hypercar). Un totale di 50.000 che rappresenta giusto un riconoscimento simbolico considerando l’investimento economico profuso per essere competitivi in questo evento, ma naturalmente il ritorno di immagine sarà enorme e gli sponsor pagheranno profumatamente l’impresa firmata sul Circuit de La Sarthe.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO LA FERRARI VINCENDO LA 24 ORE DI LE MANS

40.000 euro per la vittoria assoluta + 10.000 euro per il successo tra le Hypercar = 50.000 euro.