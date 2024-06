Ordine d’arrivo 24 Ore Le Mans 2024: bis della Ferrari, la classifica di tutte le categorie

Doppio colpo della Ferrari, che ha vinto l’edizione 2024 della prestigiosa 24 Ore di Le Mans, aggiudicandosi il successo anche nella categoria Hypercar. La scuderia italiana centra anche il terzo gradino del podio con la vettura numero 51. Lamborghini decima.

Nelle altre due categorie in gara, successi tra le LMP2 per United Autosports, con AF Corse al quarto posto in chiave italiana, mentre tra le LMGT3 affermazione della Manthey EMA, con la Lamborghini quinta e la Ferrari al sesto ed all’ottavo posto.

CLASSIFICHE 24 ORE DI LE MANS 2024

HYPERCAR

1 50 Ferrari AF Corse Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen Ferrari 499P M 311 24:01:55.856

2 7 Toyota Gazoo Racing Kamui Kobayashi José María López Nyck de Vries Toyota GR010 Hybrid M 311 +14.221

3 51 Ferrari AF Corse James Calado Antonio Giovinazzi Alessandro Pier Guidi Ferrari 499P M 311 +36.730

4 6 Porsche Penske Motorsport Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor Porsche 963 M 311 +37.897

5 8 Toyota Gazoo Racing Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa Toyota GR010 Hybrid M 311 +1:02.824

6 5 Porsche Penske Motorsport Matt Campbell Michael Christensen Frédéric Makowiecki 963 M 311 +1:45.654

7 2 Cadillac Racing Earl Bamber Alex Lynn Álex Palou Cadillac V-Series.R M 311 +2:34.468

8 12 Hertz Team Jota Callum Ilott Norman Nato Will Stevens Porsche 963 M 311 +3:02.691

9 38 Hertz Team Jota Jenson Butto Phil Hanson Oliver Rasmussen Porsche 963 M 311 +3:36.756

10 63 Lamborghini Iron Lynx Mirko Bortolotti Daniil Kvyat Edoardo Mortara Lamborghini SC63 M 309 +2 giri

LMP2

1 22 United Autosports Bijoy Garg Oliver Jarvis Nolan Siegel Oreca 07 G 297 + 14 giri

2 34 Inter Europol Competition Vladislav Lomko Clément Novalak Jakub Śmiechowski Oreca 07 G 297 +14 giri

3 28 IDEC Sport Reshad de Gerus Paul Lafargue Job van Uitert Oreca 07 G 297 +14 giri

4 183 AF Corse Ben Barnicoat François Perrodo Nicolás Varrone Oreca 07 G 297 +14 giri

5 10 Vector Sport Ryan Cullen Patrick Pilet Stéphane Richelmi Oreca 07 G 297 +14 giri

6 14 AO by TF Louis Delétraz P. J. Hyett Alex Quinn Oreca 07 G 295 +16 giri

7 33 DKR Engineering René Binder Laurents Hörr Alexander Mattschull Oreca 07 G 295 +16 giri

8 25 Algarve Pro Racing Olli Caldwell Roman De Angelis Matthias Kaiser Oreca 07 G 294 +17 giri

9 65 Panis Racing Mathias Beche Scott Huffaker Rodrigo Sales Oreca 07 G 293 +18 giri

10 47 Cool Racing Matt Bell Naveen Rao Frederik Vesti Oreca 07 G 291 +20 giri

LMGT3

1 91 Manthey EMA Richard Lietz Morris Schuring Yasser Shahin Porsche 911 GT3 R (992) G 281 +30 giri

2 31 Team WRT Augusto Farfus Sean Gelael Darren Leung BMW M4 GT3 G 280 +31 giri

3 88 Proton Competition Dennis Olsen Mikkel O. Pedersen Giorgio Roda Ford Mustang GT3 G 280 +31 giri

4 44 Proton Competition John Hartshorne Christopher Mies Ben Tuck Ford Mustang GT3 G 280 +31 giri

5 85 Iron Dames Sarah Bovy Rahel Frey Michelle Gatting Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 G 279 +32 giri

6 55 Vista AF Corse François Hériau Simon Mann Alessio Rovera Ferrari 296 GT3 G 279 +32 giri

7 78 Akkodis ASP Team Timur Boguslavskiy Arnold Robin Kelvin van der Linde Lexus RC F GT3 G 279 +32 giri

8 155 Spirit of Race Conrad Laursen Johnny Laursen Jordan Taylor Ferrari 296 GT3 G 279 +32 giri

9 777 D’station Racing Erwan Bastard Satoshi Hoshino Marco Sørensen AMR GT3 Evo G 279 +32 giri

10 87 Akkodis ASP Team Jack Hawksworth Takeshi Kimura Esteban Masson Lexus RC F GT3 G 279 +32 giri