24 Ore Le Mans, Roger Federer starter dell’edizione 2025

Roger Federer è stato nominato come starter ufficiale della 93ma edizione della 24h Le Mans, evento valido per il FIA World Endurance Championship che scatterà sabato 14 giugno 2025. L’ex tennista sventolerà la bandiera francese alla partenza della competizione automobilistica prendendo il testimone da Zinédine Zidane, successivamente protagonista anche nella cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Parigi.

Si tratta del secondo giocatore di tennis a ricoprire questo ruolo dopo lo spagnolo Rafael Nadal, protagonista nel 2018. La corsa scatterà alle 16.00 come da tradizione e vedrà al via oltre 60 auto tra Hypercar, LMP2 ed LMGT3 per la seconda volta nella storia.

Nelle scorse settimane, l’Automobile Club de l’Ouest ha confermato anche la presenza di Yannick Dalmas come Grand Marshal. Il pilota della Safety Car per tutte le corse del FIA WEC vanta quattro affermazioni sul Circuit della Sarthe nel 1992 (Peugeot), 1994 (Dauer Porsche 962), 1995 (McLaren F1 GTR) e 1999 (BMW) insieme al nostro Pierluigi Martini ed al tedesco Joachim Winkelhock.

Sempre ACO, l’organizzatore del leggendario evento che negli ultimi due anni ha visto primeggiare la Ferrari, ha annunciato che François Perrodo riceverà il Spirit of Le Mans award 2025. Il francese, vincitore in LMP2 PRO Am lo scorso anno con AF Corse insieme a Nico Varrone e Ben Barnicoat, tornerà regolarmente in pista nella stessa classe parallelamente agli impegni nell’European Le Mans Series.