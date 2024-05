WTA Rabat 2024: Nuria Brancaccio e Camilla Rosatello entrano nel tabellone principale

Diventano cinque le giocatrici italiane all’interno del tabellone principale del WTA 250 di Rabat, in Marocco. Oltre a Lucia Bronzetti (detentrice del titolo), Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto, infatti, si aggiungono Nuria Brancaccio e Camilla Rosatello, passate con successo dalle qualificazioni.

La classe 2000 di Torre del Greco va a prendersi il main draw dopo aver sconfitto al primo turno la francese (in caduta libera) Kristina Mladenovic per 6-2 6-1 e, al secondo, la messicana Victoria Rodriguez per 6-4 6-3.

Per quel che concerne, invece, Camilla Rosatello, molto più complicato per lei l’esordio del secondo e decisivo turno. Doveva esserci l’australiana Ajla Tomljanovic, le è invece toccata la polacca Martyna Kubka: 6-4 6-7(4) 6-4. Poi successo nel derby con Dalila Spiteri per 6-4 6-1.

Le due giocatrici avranno ora in tabellone principale impegni contro due cinesi. Rosatello, in particolare, sfiderà la numero 1 del tabellone, Yue Yuan, mentre per Brancaccio c’è Xiyu Wang, che è la sesta testa di serie. In entrambi i casi nessun precedente.