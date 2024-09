Ranking WTA (23 settembre 2024): Swiatek leader, Paolini quinta. Pedone nelle 200

Nella zona delle vette più alte le modifiche al ranking WTA, nei fatti, non ci sono. Questo perché le big rientrano in gioco (Iga Swiatek ed Elena Rybakina, per ragioni diverse, a parte) soltanto a Pechino, in un WTA 1000 che molto definirà della stagione di varie giocatrici.

Si entra in Cina con qualche variazione nella parte bassa della top ten. Ne esce Maria Sakkari, con la greca che paga l’uscita dei 1000 punti di Guadalajara (con annesso downgrade del torneo) e scende al numero 17, mentre contemporaneamente fanno di nuovo capolino sia Danielle Collins che Barbora Krejcikova. Certo è che resterà molto interessante da capire l’influenza del 1000 della capitale cinese a livello di impatto su una classifica che, da qui a fine anno, di scossoni ne potrebbe vedere parecchi.

RANKING WTA

Lunedì 23 settembre 2024

1 Iga Swiatek 10885

2 Aryna Sabalenka 8716

3 Jessica Pegula 6220

4 Elena Rybakina 5871

5 Jasmine Paolini 5348

3 Coco Gauff 4983

7 Qinwen Zheng 3920

8 Emma Navarro 3698

9 Danielle Collins 2178 (+1)

10 Barbora Krejcikova 3161 (+1)

Per quanto riguarda le italiane, ci sono da registrare diversi ottimi risultati a livello ITF (al vertice, eccettuando i punti persi da Martina Trevisan per il downgrade da 1000 a 500 di Guadalajara, cambia poco). Giorgia Pedone scala altre 32 posizioni in virtù della finale al W50 di San Miguel de Tucuman, in Argentina, mentre Nuria Brancaccio giunge in finale al W35 di Santa Margherita di Pula. Risalgono anche Camilla Rosatello con i quarti (dalle qualificazioni) al W100 di Caldas da Rainha, in Portogallo, e Aurora Zantedeschi, con un +67 frutto dei quarti nello stesso torneo di Pedone (dove ci è arrivata anche Sofia Rocchetti, da lei sconfitta) e Nicole Fossa Huergo (battuta anche lei ai quarti dalla futura vincitrice, l’argentina Solana Sierra).

TOP TEN ITALIANE

Lunedì 23 settembre 2024

5 Jasmine Paolini 5348

55 Elisabetta Cocciaretto 1023

77 Lucia Bronzetti 869 (-2)

87 Sara Errani 795 (+4)

112 Martina Trevisan 658 (-25)

156 Lucrezia Stefanini 480 (+4)

190 Giorgia Pedone 381 (+32)

214 Nuria Brancaccio 335 (-4)

344 Nicole Fossa Huergo 180 (+11)

345 Camilla Rosatello 179 (+43)