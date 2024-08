Ranking WTA (26 agosto 2024): tutto invariato con Swiatek leader e Paolini quinta nelle zone alte

Se la scorsa settimana il ranking WTA aveva effettivamente offerto degli spunti di riflessione circa varie questioni, stavolta, in piena vigilia degli US Open, da riflettere c’è ben poco. Top ten cristallizzata, Iga Swiatek sempre leader e Jasmine Paolini con il suo piccolo margine di vantaggio su Jessica Pegula.

Quel che conta, e non poco, accade dietro, perché con le big ferme in questa particolare fase vengono alla luce parecchie storie. Come quella della vincitrice di Cleveland, McCartney Kessler, che aveva portato a casa appena un match a livello WTA prima della cavalcata nell’Ohio. Ed è così che si porta a casa un bonus di 35 posizioni, fino al numero 63.

RANKING WTA

Lunedì 26 agosto 2024

1 Iga Swiatek 10695

2 Aryna Sabalenka 8016

3 Coco Gauff 6743

4 Elena Rybakina 5931

5 Jasmine Paolini 5168

6 Jessica Pegula 5160

7 Qinwen Zheng 3980

8 Barbora Krejcikova 3571

9 Maria Sakkari 3515

10 Jelena Ostapenko 3428

Se si eccettua un leggero calo da parte di Lucia Bronzetti e un’altra discesa, più netta, di Camilla Rosatello, per l’Italia le cose non cambiano particolarmente in tema di posizioni in classifica. Proprio Bronzetti, però, deve stare particolarmente attenta: le servirà vincere al primo turno con la neozelandese Lulu Sun a New York per quantomeno limitare i danni (visto che al secondo c’è Sabalenka e, ad oggi, la bielorussa è proibitiva per tantissime).

TOP TEN ITALIANE

Lunedì 26 agosto 2024

5 Jasmine Paolini 5168

65 Elisabetta Cocciaretto 963 (-1)

76 Lucia Bronzetti 891 (-7)

90 Martina Trevisan 788 (+1)

96 Sara Errani 760 (-2)

162 Lucrezia Stefanini 452 (+2)

241 Nuria Brancaccio 302 (-4)

264 Giorgia Pedone 273 (-4)

341 Camilla Rosatello 182 (-21)

353 Tatiana Pieri 175