Ranking WTA (20 agosto 2024): sorpasso Sabalenka per il 2° posto, Jasmine Paolini resta quinta

Il ranking WTA offre spunti particolarmente interessanti dopo la conclusione dell’accoppiata Toronto-Cincinnati. La questione riguarda soprattutto Aryna Sabalenka. La bielorussa, vincitrice nell’Ohio, rimette le marce alte e supera sia quota 8000 che Coco Gauff, creando così le premesse perché l’americana sia un ago della bilancia nel tabellone degli US Open.

Iga Swiatek resta al comando: per lei sono ormai 117 le settimane da numero 1, dato con il quale eguaglia, e poi supererà, Justine Henin. Il prossimo obiettivo riguarda le 121 di Ashleigh Barty (e l’australiana, senza il ritiro, chissà per quanto sarebbe rimasta in vetta). Si smuovono le cose anche nella parte bassa della top 10, con il rientro di Jelena Ostapenko: la lettone ritrova il gotha dopo che lo aveva lasciato alla fine di maggio.

RANKING WTA

Martedì 20 agosto 2024

1 Iga Swiatek 10695

2 Aryna Sabalenka 8016 (+1)

3 Coco Gauff 6743 (-1)

4 Elena Rybakina 5931

5 Jasmine Paolini 5168

6 Jessica Pegula 5160

7 Qinwen Zheng 3980

8 Barbora Krejcikova 3571 (+1)

9 Maria Sakkari 3515 (-1)

10 Jelena Ostapenko 3428 (+1)

Per Jasmine Paolini quinto posto mantenuto per soli otto punti nei confronti della numero 2 USA, Jessica Pegula, anche se questo cambia in maniera pressoché nulla le cose in vista degli US Open. Restano in top 100 tutte le azzurre prossime a partecipare allo Slam di New York in singolare. Menzione d’onore per Lucrezia Stefanini, tornata a competere a Cary per la prima volta dopo Wimbledon e subito protagonista di un importante approdo in semifinale. Un buon segnale, in queso ITF W100, prima delle non facili qualificazioni nella Grande Mela.

TOP TEN ITALIANE

Martedì 20 agosto 2024

5 Jasmine Paolini 5168

64 Elisabetta Cocciaretto 963 (+3)

69 Lucia Bronzetti 916 (-1)

91 Martina Trevisan 788 (-10)

94 Sara Errani 760 (+1)

164 Lucrezia Stefanini 452 (+15)

237 Nuria Brancaccio 302 (+3)

260 Giorgia Pedone 273

320 Camilla Rosatello 196

353 Tatiana Pieri 175 (+7)