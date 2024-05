Vela: Riccardo Pianosi conquista l’argento ai Mondiali di Formula Kite a Hyrès! 6° Boschetti

Ma che bellezza! Riccardo Pianosi ha conquistato una meritatissima medaglia d’argento in occasione dei Campionati Mondiali 2024 di Formula Kite, rassegna appena conclusasi in Francia, precisamente in quel di Hyères. Un risultato eccezionale per il classe 2005 che, nella finale, ha conservato il piazzamento già ottenuto due giorni fa, aggiungendo in bacheca il suo secondo metallo iridato dopo quello di Torregrande 2021.

A poche settimane dall’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, l’azzurro ha dimostrato di sapersi giocare delle chance importanti, rendendosi artefice di una competizione assolutamente in crescendo: dopo infatti la quinta casella strappata nel day 1, Riccardo è pian piano salito di colpi, raggiungendo il terzo posto nell’ultimo giorno di qualificazione e stabilizzandosi in seconda posizione nella Gold Fleet, non mollando più il piazzamento fino all’ultimo atto.

Era praticamente impossibile raggiungere il singaporiano Maximilian Maeder, dominatore per tutta la settimana e vincitore del titolo per il secondo anno consecutivo. Da segnalare invece il blitz dell’austriaco Valentin Bontus che, dopo aver chiuso al primo posto la semifinale, si è accomodato sul gradino più basso del podio beffando il padrone di casa Axel Mazella, quarto classificato.

Ottima sesta posizione poi per Lorenzo Boschetti, il quale si è attestato al secondo posto nella semifinale A cedendo il passo all’appena citato transalpino.

La Francia tuttavia sorride in campo femminile con il secondo successo iridato di Lauriane Nolot, atleta che in una finale tutta europea ha regolato la britannica Eleanor Aldridge (argento) oltre che le connazionali Jassie Kampman (bronzo) e Poema Newland.

MONDIALI FORMULA KITE: FINALE MASCHILE

OS COMPETITOR 1 2 3 4 5 6

SGP 1 Maximilian Maeder (U19) (U21) 0 0 0 0 0

ITA 2 Riccardo Pianosi (U21) 2 0 0 0 0 0

AUT 4 Valentin Bontus 3 0 0 0 0 0

FRA 3 Axel Mazella 4 0 0 0 0 0

MONDIALI FORMULA KITE: FINALE FEMMINILE

POS COMPETITOR 1 2 3 4 5 6

FRA 1 Lauriane Nolot 0 0 0 0 0

GBR 2 Eleanor Aldridge 3 0 0 0 0 0

FRA 3 Jessie Kampman 2 0 0 0 0 0