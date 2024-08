Vela, Bontus completa il ribaltone e vince l’oro olimpico nel kite. Pianosi ai piedi del podio

Valentin Bontus si rende protagonista di una vera impresa e vince la medaglia d’oro nel Kite ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’austriaco, proveniente dalle semifinali, ha ribaltato una situazione di partenza sfavorevole vincendo le prime tre regate consecutive della finale e superando così in classifica il singaporiano Max Maeder (1 punto al via) e lo sloveno Toni Vodisek (2 punti di default, avendo chiuso al comando le Opening Series).

Bontus è stato il primo dei quattro finalisti a raggiungere quota 3 punti, diventando il primo Campione Olimpico della storia in questa specialità. Argento beffardo per Vodisek, che si presentava all’ultimo atto con un vantaggio importante e ha sprecato a conti fatti tre match point di seguito per mettersi al collo la medaglia del metallo più pregiato.

Bronzo agrodolce per il fenomeno singaporiano Max Maeder, pluricampione iridato e favorito della vigilia a Marsiglia, ma incapace di tenere testa ad uno scatenato Bontus nelle Race di finale andate in scena tra ieri e oggi. Quarto posto amaro invece per il 19enne azzurro Riccardo Pianosi, l’unico ad insidiare realmente l’austriaco nella Race 3 dovendo però alzare bandiera bianca e chiudendo la finale senza vittorie parziali.