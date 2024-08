LIVE Vela, Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA: Pianosi punta al podio, Pescetto chiamata ad un’impresa in Medal Series

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Medal Series del Kite maschile e femminile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Tutto pronto a Marsiglia per l’assegnazione delle prime storiche medaglie a cinque cerchi nella classe Formula Kite, con l’Italia che proverà a recitare un ruolo da protagonista soprattutto tra gli uomini.

Riccardo Pianosi ha chiuso in terza posizione la fase di qualificazione e potrà dunque giocarsi un posto sul podio, dovendo partire dalla semifinale del gruppo A in cui sfiderà il francese Axel Mazella, il brasiliano Bruno Lobo ed il cinese Qibin Huang. Le semifinali termineranno quando uno degli atleti accumulerà tre vittorie. Per effetto della classifica dell’Opening Series, l’azzurro avrà già due vittorie di default e Mazella una, mentre gli altri cominceranno da zero.

Promossi in finale i vincitori delle semifinali, che troveranno all’ultimo i primi due della generale: lo sloveno Toni Vodisek ed il singaporiano Max Maeder. Anche in questo caso la competizione proseguirà fino a quando uno dei protagonisti non conquisterà il terzo punto, con Vodisek che partirà da 2 e Maeder da 1, mentre gli atleti che provengono dalle semifinali avranno zero punti al via.

Al femminile l’italiana Maggie Pescetto (costretta a vincere tre regate per volare in finale e giocarsi una medaglia) si è qualificata per la Medal in ottava piazza e prenderà parte alla semifinale del gruppo B insieme all’olandese Lammerts (2 punti di partenza), alla tedesca Meyers (1 punto) e alla polacca Damasiewicz (zero). Già ammesse in finale la francese Nolot e la britannica Aldridge, rispettivamente prima e seconda della generale dopo 6 regate di flotta.

Si parte (meteo permettendo) verso le ore 13 con le prime batterie di semifinale della gara maschile, mentre a seguire toccherà anche alle donne. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale delle fasi finali del Kite al debutto assoluto nel programma olimpico: buon divertimento!