Vela, rinviate a domani le ultime regate della finale olimpica. Riccardo Pianosi in lizza per una medaglia

Non c’è pace a Marsiglia per il programma della vela in questa edizione dei Giochi Olimpici. Dopo le tante regate cancellate o rimandate dei giorni scorsi, non fa eccezione il Kite con la sospensione ed il rinvio a domani della finale maschile. Il vento purtroppo è calato (5 nodi circa) poco prima della Race 2, nel tardo pomeriggio, non consentendo il regolare svolgimento della competizione.

Prima dell’interruzione della Medal Series, erano andate in archivio entrambe le semifinali oltre alla Race 1 della finale. Bilancio odierno agrodolce per i colori azzurri, con Riccardo Pianosi che ha raggiunto l’obiettivo della qualificazione all’ultimo atto (aggiudicandosi la seconda regata del gruppo A) vedendo però diminuire successivamente le sue chance di medaglia.

Il giovane talento marchigiano si presentava infatti alla finale partendo da zero punti come l’austriaco Valentin Bontus, mentre il singaporiano Max Maeder (2° della generale a fine Opening Series) e lo sloveno Toni Vodisek (1° al termine delle 7 regate di flotta) avevano già rispettivamente 1 e 2 vittorie di default per effetto della graduatoria conclusiva dell’Opening Series.

Nell’ottica di un possibile duello per il bronzo, Pianosi è stato superato in classifica da Bontus in seguito al successo di quest’ultimo nella prova inaugurale della finale. Domani si ripartirà dunque da questa situazione: 2 vittorie per Vodisek, 1 a testa per Maeder e Bontus, zero per l’azzurro. Ricordiamo che il primo a raggiungere quota 3 punti si aggiudicherà la medaglia d’oro, mettendo fine alle regate della finale.