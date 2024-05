Vela, Pianosi e Boschetti volano in Medal Race ai Mondiali 2024 di Formula Kite

Ed è Medal Race per Riccardo Pianosi e Lorenzo Boschetti. I due azzurri hanno staccato il pass per l’ultimo atto confermandosi ad alti livelli in quel di Hyerès, località della Francia che sta ospitando i Campionati Mondiali 2024 di vela, specialità formula Kite.

Nella seconda e ultima giornata dedicata alla gold fleet gli azzurri hanno mantenuto l’asticella ben alzata, accedendo così alla gara clou, riservata soltanto agli atleti piazzatisi in top 10. Pianosi nello specifico ha consolidato il posto d’onore, raccogliendo dopo le ultime quattro prove 35.0 punti netti (55.0 quelli totali) e mantenendo sempre un vantaggio risicato sul diretto inseguitore Axel Mazella, terzo con 35.0 (87.0). Sempre meglio Lorenzo Boschetti, il quale ha centrato il sesto posto con 77.0 (125.0), salendo così di una piazza rispetto a ieri.

In testa prosegue la corsa in solitaria il singaporiano Maximilian Maeder, leader assoluto con 18.0 punti netti (48.0). Da segnalare poi l’austriaco Valentin Bontus, quarto con 61.0 (107.0), ed il tedesco Jannis Malus, quinto con 63.0 (99.0).

Si ferma invece in campo femminile il percorso di Maggie Pescetto: l’azzurra, scivolata fuori dalla top 10 nelle scorse regate, ha chiuso la Gold Fleet al dodicesimo posto con 141.0 punti netti (204.0), mancando così l’appuntamento con la Medal Race. Al vertice è lotta serrata tra la padrona di casa Lauriane Nolot, in testa con 33.0 (62.0) e la britannica Eleanor Aldridge, seconda con 37.0 (91.0). Alla finestra poi l’altra transalpina Jessie Kampman, attualmente sul gradino più basso del podio con 41.0 (93.0).