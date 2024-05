Vela: Ferrari-Dubbini e Berta-Festo in top 10 dopo la prima giornata degli Europei 470

Giacomo Ferrari ed Alessandra Dubbini si piazzano attualmente in sesta posizione al termine della prima giornata dedicata ai Campionati Europei 2024 di vela, specialità 470, in scena questi giorni in Costa Azzurra, precisamente a Cannes (Francia).

Un inizio leggermente in salita per il binomio italiano, il quale ha subito una penalità (UFD) in occasione della prima regata della flotta blu, chiusa al ventiquattresimo posto. Bene invece le restanti due prove, dove è arrivato un piazzamento al quinto e al terzo posto per un totale di 8 punti; gli stessi di Elena Berta-Bruno Festo che, in flotta bianca, hanno segnato una serie da 4-18-4 per 8.0 raccogliendo così l’ottava piazza.

Quasi un percorso netto invece per il team nipponico formato da Keiju Okada-Miho Yoshioka, al primo posto con 2.0 rendendosi artefici di tre manche concluse con una seconda e due prime posizioni, precedendo così gli iberici Jordi Xammar-Nora Brugman, secondi con 3.0 (2-21) e i connazionali Tetsuya Isozki-Fayuka Morita, terzi con 7.0 punti (7-1-6). A quota 7.0 ance i lusitani Beatriz Gago-Rodolfo Pires (1-6-10) e i francesi Camille Lecointre-Jeremie Mion (5-4-3).

Fuori dalla top 30 invece al momento il terzo equipaggio italiano composto da Benedetta Di Salle-Alessio Bellico, trentasettesimi con 30.0 (16-7-14) nella flotta bianca.