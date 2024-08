Vela: Berta-Festo perdono due posizioni dopo sei regate nel 470 misto alle Olimpiadi

Perdono leggermente quota Elena Berta-Bruno Festo alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’equipaggio azzurro impegnato nella classe 470 misto nello specifico ha perso due posizioni importanti nella classifica generale, rimanendo comunque in corsa per l’ambita Medal Race.

Il binomio tricolore, facendo i conti con una velocità del vento che non ha superato i nove nodi, ha disputato una discreta quinta regata chiusa al decimo posto, risultato maturato dopo aver passato come undicesima forza il primo mark. Decisamente più complessa la situazione relativa alla seconda prova (la sesta complessiva) dove Berta-Festo hanno chiuso in decima piazza, salvo però risultare fuori gara nella classifica finale con la sigla DNF (Did Not Finish). In attesa di capire nello specifico la motivazione di quanto successo, Elena e Bruno si sono accomodati automaticamente in ventesima casella, piazzamento al momento scartato in virtù del regolamento.

Quando mancano ancora tre regate alla Medal Race gli azzurri si trovano attualmente al quattordicesimo posto della classifica generale con 53 punti netti. La soglia per la top 10, occupata dal duo elvetico Yves Mermod-Maja Siegenthaler, è a quota 42.

Al comando svettano invece gli austriaci Lara Vadlau-Lukas Maher, i quali con un 7-1 hanno raccolto 17 punti netti, precedendo gli spagnoli Jordi Xammar Hernandez-Nora Brugman Cabot, secondi a 22 tallonati non solo dai nipponici Keiju Okada-Miho Yoshioka (23) ma anche dagli svedesi Anton Dahlberg-Lovisa Karlsson, scivolati fuori dalla top 3 a causa della tredicesima posizione guadagnata nel sesto round.

Domani, lunedì 5 agosto, sono in programma altre due regate.