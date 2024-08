Vela, Elena Berta-Bruno Festo fuori dalla medal race nel 470 misto alle Olimpiadi

Niente da fare per Elena Berta-Bruno Festo. L’equipaggio azzurro impegnato nella classe 470 misto di vela non è riuscito a staccare il pass per la Medal Race alle Olimpiadi di Parigi 2024, chiudendo le ultime due regate in programma (le restanti due sono state annullate a causa del vento insufficiente) fuori dalla top 10.

Nello specifico il binomio tricolore si è posizionato al dodicesimo posto in occasione della prima prova (la settima complessiva), non andando poi oltre l’undicesima piazza nella seconda, terminando così con 76 punti netti, dodici in più dei 64 raccolti dai brasiliani Henrique Duarte Haddad-Isabel Swan, ultimi a qualificarsi per l’ultimo atto accomodandosi al decimo posto.

Al comando svettano invece gli austriaci Laura Vadlau-Lukas Maehr che, grazie al 5-2 segnato oggi, hanno consolidato il primato con 24 punti, distanziando di sette lunghezze i temibili spagnoli Jordi Xammar Hernandez-Nora Brugman Cabot, attualmente secondi con 31 immediatamente tallonati non solo dai giapponesi Keiju Okada-Miho Yoshioka, terzi con 35, ma anche dagli svedesi Anton Dahlberg-Lovisa Karlsson, quarti con 39.

Chiudono il quadro dei qualificati i lusitani Diogo Costa-Carolina Joao, quarti con 49 piazzandosi davanti agli elvetici Yves Mermod-Maja Siegenthaler (52), ai francesi Camille Lecointre-Jeremie Mion (54), agli israeliani Nitri Hasson-Noa Larsy (57) e agli australiani Mia Jerwood-Conor Nicholas.

La Medal Race si correrà domani, mercoledì 7 agosto, a partire dalle ore 15:43.