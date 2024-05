Vela: Germani-Bertuzzi in testa dopo tre regate agli Europei 2024 di 49erFx. Inizio in salita per Ferrarese-Chistè

Parte bene l’avventura di Jana Germani e Giorgia Bertuzzi a La Grande Motte, località francese che ospita questa settimana i Campionati Europei 2024 di vela, specialità 49er. In una prima giornata di competizioni caratterizzata da tre regate, il binomio azzurro ha sfoggiato una grande costanza di rendimento, piazzandosi in testa alla classifica provvisoria.

Nello specifico le atlete hanno ottenuto il sesto posto nella prima prova, per poi raccogliere due quinte posizioni per un totale i 16.0 punti. Non lontane poi le finlandesi Roonja Gronblom-Veera Hokka, seconde con 20,0 dopo aver aperto la prima manche al settimo posto, scivolando poi al dodicesimo in quella di mezzo e piazzandosi in testa nella terza. Stesso parziale totale poi per la statunitensi Stephanie Roble-Maggie Shea, sul gradino più basso del podio con una serie da 2-15-3. Concludono la top 5 le canadesi Georgia e Antonia Lewwin France, quarte e anche loro a quota 20.00 (5-3-12), oltre che le polacche Aleksandra Melzacka-Sandra Jankowiak, quinte con 24.00 (15-1-8).

Al momento distanti le altre azzurre: Sofia Giunchiglia-Giulia Schio si sono dovute accontentare infatti del diciottesimo posto con 48.0 (11-18-19), mentre Maelle Frascar Bordier-Sveva Carraro del ventiquattresimo con 66.0 (27-19-20).

Inizio in salita invece per Simone Ferrarese-Leonardo Chisté, ventunesimi soprattutto a causa di una prima regata dove è arrivata solo la diciottesima piazza. Gli azzurri hanno poi raddrizzato il tiro centrando la terza posizione nella seconda prova, salvo poi scivolare undicesimi con il totale di 32.0. Vicini anche Uberto Crivelli Visconti-Giulio Calabro, ventiquattresimi con 36.0 (22-9-5). Ai piani alti svettano invece i britannici Hames Peters-Fynn Sterrit, primi con 9.0 (1-7-1) davanti ai connazionali James Grummet-Rhos Hawes, secondi con 11.0 (1-9-1). Terzo posto poi per i neozelandesi Isaac McHardie-William McKenzie con 13.00 (4-2-7). Domani, mercoledì 8 maggio, si svolgeranno altre tre regate.