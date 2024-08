Vela, il poco vento cambia il programma del 470 misto alle Olimpiadi. Regate rinviate a domani

Nulla di fatto nel 470 misto. A causa del poco vento che ha contrassegnato tutta la giornata di oggi nelle gare di vela alle Olimpiadi di Parigi 2024, non si è disputata nessuna regata della classe che, tempo permettendo, tornerà sull’acqua di Corniche domani.

In realtà nel pomeriggio si era provato a disputare la prima prova in programma, ma la navigazione è stata interrotta a metà, non venendo poi più ripresa.

Non cambia quindi la classifica che vede al comando gli austriaci Lara Vadlau-Lukas Maher con 17 punti netti, seguiti dagli spagnoli Jordi Xammar Hernandez-Nora Brugman Cabot, secondi a 22 precedendo i nipponici Keiju Okada-Miho Yoshioka (23) e gli svedesi Anton Dahlberg-Lovisa Karlsson, quarti con 24.

Ricordiamo che, invece, Elena Berta-Bruno Festo si trovano al quattordicesimo posto con 53 punti netti.

Domani, martedì 6 agosto, sono previste quattro regate a partire dalle ore 12:15.