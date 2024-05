Usyk-Fury oggi in tv, orario Mondiale pesi massimi 2024: dove vederlo in streaming

Oggi sabato 18 maggio (attorno alle ore 23.00-00.00) andrà in scena l’attesissimo match tra Tyson Fury e Oleksandr Usyk. Dopo un’attesa infinita e un rinvio, finalmente si materializza l’incontro di boxe più atteso degli ultimi due decenni. A Riyadh (Arabia Saudita) andrà in scena l’imperdibile Mondiale unificato dei pesi massimi: il britannico metterà in palio la cintura WBC, mentre l’ucraino metterà sul tavolo le corone WBA, WBO, IBF, IBO. Chi vincerà sarà il Re incontrastato della categoria regina.

Si preannuncia un confronto semplicemente stellare tra i due titani, pronti a dare vita a un confronto leggendario sul ring allesistito nella capitale araba. Il 37enne di Sinferopoli non combatte dal 26 agosto 2023, quando mandò al tappeto Daniel Dubois, e vanta un record di 21 vittorie (14 prima del limite) in altrettanti incontri disputati. Il 35enne di Manchester non sale sul ring dal 28 ottobre 2023, quando regolò Francis Ngannou con una discussa split decision, ed è imbattuto in carriera (34 successi, di cui 24 per ko, in 35 match disputati).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Fury-Usyk, Mondiale unificato dei pesi massimi. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN per gli abbonati e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari riportati sono italiani (in Arabia Saudita sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO FURY-USYK OGGI

Sabato 18 maggio

Attorno alle ore 23.00-00.00 Mondiale unificato pesi massimi: Tyson Fury vs Oleksandr Usyk – Diretta streaming su DAZN

La riunione inizierà alle ore 16.00 e prevede i seguenti incontri di contorno, nell’ordine:

Undercard

Jai Opetaia vs. Mairis Briedis – Mondiale IBF massimi leggeri

Isaac Lowe vs. Hasibullah Ahmadi – piuma

David Nyika vs. Michael Seitz – massimi leggeri

Daniel Lapin vs. Octavio Pudivtr – mediomassimi

Sergey Kovalev vs. Robin Sirawn Safar – mediomassimi

Mark Chamberlain vs. Joshua Wahab – leggeri

Moses Itauma vs. Ilija Mezencev – massimi

Frank Sanchez vs. Agit Kabayel – massimi

Joe Cordina vs. Anthony Cacace – Mondiale IBF superpiuma

PROGRAMMA FURY-USUK: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.