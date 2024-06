Boxe, Usyk non è più Campione del Mondo indiscusso: ha reso vacante la cintura IBF. Ora la rivincita con Fury

L’era del Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi massimi è durata poco più di un mese. Tanto è passato dallo scorso 18 maggio, quando Oleksandr Usyk sconfisse Tyson Fury per split decision sul ring di Riyad diventando proprietario di tutte le corone. Il fuoriclasse ucraino era già detentore dei titoli WBA, WBO, IBF, IBO e, avendo la meglio sul colosso britannico, si impadronì anche della WBC, unificando lo scettro della categoria regina a 25 anni di distanza dalla magia di Lennox Lewis.

Dopo cinque settimane Oleksandr Usyk si è trovato costretto a rendere vacante la cintura IBF. L’organizzazione prevedeva infatti un immediato confronto con il campione ad interim di quella sigla, ovvero Daniel Dubois, ma il ribattezzato The Cat non poteva onorare l’impegno poiché a dicembre dovrà concedere la rivincita a Fury e dunque un impegno agonistico ulteriore in vista di quel match lo avrebbe sensibilmente provato.

La cintura IBF torna così a essere vacante e il 37enne sarà “solo” Campione del Mondo WBA, WBO, WBC, IBO. A contendersi il titolo il prossimo 21 settembre saranno i due britannici Dubois e Anthony Joshua, entrambi già battuti da Usyk: il 25 settembre 2021 strappò proprio a Joshua le corone WBA, IBF, WBO, IBO e le difese il 20 agosto 2022, poi il 26 agosto 2023 respinse il tentativo di Dubois mandandolo al tappeto.