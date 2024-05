Quanti soldi guadagna Oleksandr Usyk vincendo il Mondiale di boxe? Montepremi faraonico, ma Fury ha la borsa più alta

Oleksandr Usyk si è laureato Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi massimi. Il pugile ucraino ha sconfitto Tyson Fury per split decision sul ring di Riyadh (Arabia Saudita) e ha così scritto un’autentica pagina di storia della boxe, unificando le cinture (deteneva già le WBA, WBO, IBF, IBO e stanotte ha strappato la WBC all’inglese) e salendo sul trono della categoria regina. L’ultimo a riuscire in un’impresa di questo calibro fu Lennox Lewis nel lontano 1999, dopo venticinque anni la nobile arte ha di nuovo un Re totale.

Il 37enne ha saputo reagire nel momento più critico: dopo sette round sembrava in totale balia del ribattezzato The Gipsy King, ma con grande ardore ha piazzato un gancio sinistro al volto dell’avversario e ha portato dalla sua parte l’inerzia del match, insistendo nella propria azione nelle riprese successive e meritando così il successo di misura con verdetto non unanime. Il rinominato The Cat era già riuscito nell’impresa di riunificare le corone tra i pesi cruiser, senza dimenticarsi che è il Campione Olimpico di Londra 2012.

Siamo di fronte a un grandissimo fuoriclasse, che oggi ha legittimato la sua supremazia dall’alto di una grande tecnica e di una rimarchevole precisione dei colpi, con cui è tra l’altro riuscito a mandare alle corde e a fare contare il colosso di Manchester, incappato nella prima sconfitta della carriera. Si trattava di uno degli eventi pugilistici più importanti del terzo millennio (forse soltanto il confronto tra Mayweather e Pacquiao era a questi livelli) e il giro economico attorno al match è stato enorme.

Quanti soldi ha guadagnato Oleksandr Usyk vincendo il Mondiale dei pesi massimi? La borsa ammonta a circa 45 milioni di dollari statunitensi (circa 41,4 milioni di euro). L’ucraino si è però meritato, secondo gli accordi stilati in precedenza, soltanto il 30% del montepremi complessivo che, secondo le stime dei media britannici, ammonterebbe a 150 milioni di dollari statunitensi (circa 138 milioni di euro). Il 70% del malloppo è finito nelle tasche di Tyson Fury che, nonostante la sconfitta, ha portato a casa 105 milioni di dollari (circa 96,6 milioni di euro),

QUANTI SOLDI HANNO GUADAGNATO FURY E USYK PER IL MONDIALE?

TYSON FURY: circa 105 milioni di dollari (circa 96,6 milioni di euro).

OLEKSANDR USYK: circa 45 milioni di dollari (circa 41,4 milioni di euro).

ATTENZIONE. L’entità delle borse era già definita prima dell’evento ed era stata concordata la distribuzione dell’introito economico in questo modo: 70% a Fury e 30% a Usyk, da ripartire su uno stimato di 150 milioni di dollari. L’esito dell’incontro non avrebbe inciso sugli emolumenti dei due pugili.