Boxe, Usyk-Fury: ufficiale la rivincita per il Mondiale dei massimi! Definiti data e luogo

Oleksandr Usyk si è laureato Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi massimi lo scorso 19 maggio, quando a Riyadh (Arabia Saudita) sconfisse Tyson Fury ai punti per split decision. Il fuoriclasse ucraino, che deteneva già le cinture WBA, WBO, IBF, IBO, strappò la corona WBC al britannico e unificò così lo scettro della categoria regina del pugilato, entrando davvero del mito visto che l’ultimo uomo a essere padrone totale dei massimi era stato Lennox Lewis.

Il ribattezzato The Cat dovrà concedere la rivincita al rinominato The Gipsy King, come previsto dal contratto che le parti hanno siglato prima dell’attessissimo confronto disputato una decina di giorni fa. Originariamente si era parlato di un confronto a ottobre, ma invece bisognerà aspettare due mesi in più per godersi uno degli incontri di boxe più attesi degli ultimi venti anni. Il secondo atto tra Usyk e Fury andrà infatti in scena il 21 dicembre, sempre a Riyadh.

Ad annunciarlo è stato Turki Alalshikh, presidente della General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita che organizza l’evento: “Il mondo guarderà di nuovo un altro combattimento storico. Il nostro impegno nei confronti degli appassionati di boxe continua… Ci auguriamo che vi piaccia“. Si preannuncia un confronto davvero vibrante: l’ucraino proverà a difendere i titoli e a chiudere definitivamente i conti, mentre il britannico inseguirà il ribaltone. In caso di successo di Fury non è da escludere che si vada a completare la trilogia.