Trento-Jastrzebski Wegiel oggi in tv, orario Finale Champions League volley: programma, canale, streaming

Oggi domenica 5 maggio (ore 16.00) si gioca Trento-Jastrzebski Wegiel, Finale della Champions League 2023-2024 di volley maschile. Ad Antalya (Turchia) si assegna il massimo trofeo europeo, i dolomitici sognano di risalire sul trono dopo i tre sigilli consecutivi datati 2009, 2010, 2011 e vogliono vendicare le sconfitte rimediate negli atti conclusivi del 2016 (contro lo Zenit Kazan), 2021 e 2022 (contro lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle). Dall’altra parte della rete ci saranno gli agguerriti polacchi, che dodici mesi fa vennero sconfitti dai connazionali dello ZAKSA nella partita decisiva.

Trento si presenterà all’appuntamento dopo aver regolato Berlino ai quarti e Civitanova in semifinale, ma gli uomini di Fabio Soli sono reduci da un terribile mese di aprile: sono stati sconfitti da Monza nella semifinale dei playoff scudetto e poi hanno perso contro Milano nella finale per il terzo posto di Superlega, non riuscendo a qualificarsi per la prossima Champions League. Anche vincendo oggi pomeriggio l’Itas non potrà difendere il titolo nella prossima edizione. Lo Jastrzebski Wegiel ha invece vinto lo scudetto lo scorso weekend e vuole fare festa anche al di fuori dei confini nazionali.

Trento si affiderà al regista Riccardo Sbertoli, all’opposto Kamil Rychlicki, agli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia (o Giulio Magalini, che lo ha sostituito durante la serie contro Milano per infortunio), ai centrali Marko Podrascanin e Srecko Lisinac. Il Wegiel è guidato da coach Marcelo Mendez che può fare affidamento sul palleggiatore Toniutti, sul bomber Patry, sullo schiacciatore Fornal, sui centrali Huber e Gladyr.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Jastrzebski Wegiel, Finale della Champions League 2023-2024 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (ad Antalya sono un’ora avanti rispetto a noi).

