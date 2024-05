Tiro a volo, Matteo Dambrosi oro nel trap junior agli Europei di Lonato! Bronzo per Gerri

All’ultimo respiro. Arriva la prima medaglia d’oro individuale ai Campionati Europei 2024 di tiro a volo, rassegna in fase di svolgimento in Italia, precisamente nel prestigioso impianto di Lonato del Garda. Nella categoria junior del trap maschile, infatti, Matteo Dambrosi ha conquistato il metallo più pregiato, superando in volata il maltese Nico Sciberras.

Una prova maiuscola quello dell’azzurrino che, nonostante una seconda serie viziata da ben tre errori, ha tenuto botta nel prosieguo della gara, completando ben quattro tranche senza sbavature e mancando complessivamente nove piattelli, così come dimostra il totale di 41/50, speculare a quello del diretto avversario.

Agli spareggi sono bastati solo due colpi a Dambrosi per mettere le mani sul primo posto. L’Italia festeggia inoltre anche Luca Gerri, bronzo con 32/40, davanti al britannico Thomas William Betts, quarto con 28/35, allo spagnolo Andreas Garcia, quinto con 24/30, ed al polacco Daniel Krzystof Mrozek, sesto con 19/25.

Ha mancato invece la Finale di un soffio Riccardo Mirabile che, dopo una davvero convincente prova nei primi 75 piattelli, si è reso artefice di due ultime serie di qualificazione leggermente imprecise, fattore per cui si ritrovato con il totale di 116/125 a battagliare allo shoot-off, perdendo il confronto diretto. Ventitreesimo posto poi per Elia Di Famiano che ha totalizzato 110/125. Domani, domenica 19 maggio, si svolgeranno le prove del trap a squadre, sia junior che senior.