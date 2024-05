Tiro a volo, Massimo Fabbrizi quinto nel trap agli Europei. Oro e pass olimpico ad Alberto Fernandez

Massimo Fabbrizi si classifica quinto nella finale del trap maschile senior degli Europei 2024 di tiro a volo, in corso a Lonato del Garda, in provincia di Brescia: oro e pass olimpico non nominale all’iberico Alberto Fernandez, mentre vanno alle Olimpiadi attraverso il ranking, chiuso quest’oggi, con pass nominale, l’australiano James Willett ed il britannico Matthew John Coward-Holley.

In una finale di altissimo livello ed equilibratissima, il primo ad uscire, in sesta posizione, pur con 22/25, è il croato Giovanni Cernogoraz, penalizzato dal dorsale numero 6, guadagnato al termine delle qualificazioni e del successivo shoot-off .

Esce in quinta posizione, purtroppo, nonostante lo score di 27/30, l’azzurro Massimo Fabbrizi, in quanto l’unico tiratore col dorsale più alto del suo, il britannico Nathan Hales, è anche l’unico a quota 28/30, primo da solo davanti agli altri tiratori, tutti appaiati.

Il britannico, però, subito dopo l’eliminazione dell’azzurro manca due piattelli di fila ed è costretto ad uscire di scena in quarta posizione a quota 31/35, restando così ai piedi del podio: restano in gara, dunque, soltanto i tre tiratori in lotta per l’ultimo pass olimpico a disposizione.

La medaglia di bronzo va allo sloveno Bostjan Macek, che si classifica terzo con 34/40, mentre agli ultimi dieci piattelli regolamentari arriva in vantaggio lo spagnolo Alberto Fernandez, sul 37-36 nei confronti del turco Yavuz Ilnam.

Dopo due piattelli dall’inizio del duello conclusivo l’anatolico pareggia a quota 38 sfruttando l’errore dell’iberico, ma sul piattello successivo è il turco a sbagliare, e lo spagnolo può allungare di nuovo. Ilnam sbaglia ancora sul quintultimo bersaglio, mentre Fernandez è perfetto e vola verso l’oro vincendo per 46-44 e staccando il pass non nominale per Parigi 2024.